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Лавров: на международной арене происходят глубокие непозитивные изменения

Политика
Лавров: на международной арене происходят глубокие непозитивные изменения
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 26 января. Соединенные Штаты и Запад хотят обеспечить себе односторонние преимущества, а также не считаются с интересами других государств, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Так российский министр иностранных дел заявил о глубоких непозитивных изменениях, которые происходят на международной арене. По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, Запад подталкивает киевский режим к прямым провокациям в отношении Москвы.

Помимо этого, считает Лавров, западные страны стараются наказать Российскую Федерацию и Китай посредством разных негодных инструментов, в том числе ограничительных мер.

Ранее глава МИД РФ выразил слова благодарности в адрес лидера Швейцарии Иньяцио Кассиса за содействие в организации переговорного процесса с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Консультации между дипломатами состоялись в Женеве.

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Все новости / Политика / Лавров: на международной арене происходят глубокие непозитивные изменения
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