Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и Нацсобранию 28 января

Минск, 26 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с посланием к гражданам республики и Национальному собранию 28 января. Об этом заявила пресс-секретарь лидера Наталья Эйсмонт.

По словам Эйсмонт, послание пройдет во Дворце Республики. Обращение Лукашенко будет транслироваться на национальных каналах и по радио в прямом эфире, подчеркнула пресс-секретарь. Об этом она рассказала, комментируя дату и формат проведения мероприятия.

«Но предыдущий опыт работы именно в таком широком формате оказался, как мы видим, очень востребованным и был позитивно воспринят людьми. Также как и для депутатов и сенаторов, для приглашенных, гостей из регионов, для нашего актива, журналистов, блогеров, конечно, очень важно присутствовать в зале», — отметила Эйсмонт.

Ранее Лукашенко заявлял, что власти Белоруссии нацелены на то, чтобы каждый гражданин республики знал белорусский язык и мог на нем разговаривать.