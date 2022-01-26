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Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и Нацсобранию 28 января

Политика
Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и Нацсобранию 28 января
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 26 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с посланием к гражданам республики и Национальному собранию 28 января. Об этом заявила пресс-секретарь лидера Наталья Эйсмонт.

По словам Эйсмонт, послание пройдет во Дворце Республики. Обращение Лукашенко будет транслироваться на национальных каналах и по радио в прямом эфире, подчеркнула пресс-секретарь. Об этом она рассказала, комментируя дату и формат проведения мероприятия.

«Но предыдущий опыт работы именно в таком широком формате оказался, как мы видим, очень востребованным и был позитивно воспринят людьми. Также как и для депутатов и сенаторов, для приглашенных, гостей из регионов, для нашего актива, журналистов, блогеров, конечно, очень важно присутствовать в зале», — отметила Эйсмонт.

Ранее Лукашенко заявлял, что власти Белоруссии нацелены на то, чтобы каждый гражданин республики знал белорусский язык и мог на нем разговаривать.

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белоруссия лукашенко послание
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