Народная милиция ДНР призвала страны Запада прекратить поставки оружия на Украину

Донецк, 26 января. Поставки оружия на Украину провоцируют эскалацию напряженности в Донбассе, заявили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Представители ведомства призвали правительства западных государств и международные организации пресечь снабжение ВСУ наступательным вооружением

«Считаем, что передача Украине любых типов боеприпасов и другого летального оружия будет способствовать эскалации конфликта. Призываем правительства стран и международные организации, поддерживающие мирные инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе, блокировать попытки украинской стороны получить дополнительное наступательное вооружение и боеприпасы», — говорится в заявлении.

Кроме того, в НМ ДНР обратились к международному сообществу с просьбой не допустить попыток Киева реализовать в Донбассе силовой сценарий.

Ранее, как сообщает «Царьград», глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности республики реагировать на агрессию со стороны Киева. По его словам, защитники Донбасса уже провели серию учений.