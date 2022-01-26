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Народная милиция ДНР призвала страны Запада прекратить поставки оружия на Украину

Армия
Народная милиция ДНР призвала страны Запада прекратить поставки оружия на Украину
Федеральное агентство новостей

Донецк, 26 января. Поставки оружия на Украину провоцируют эскалацию напряженности в Донбассе, заявили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Представители ведомства призвали правительства западных государств и международные организации пресечь снабжение ВСУ наступательным вооружением

«Считаем, что передача Украине любых типов боеприпасов и другого летального оружия будет способствовать эскалации конфликта. Призываем правительства стран и международные организации, поддерживающие мирные инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе, блокировать попытки украинской стороны получить дополнительное наступательное вооружение и боеприпасы», — говорится в заявлении.

Кроме того, в НМ ДНР обратились к международному сообществу с просьбой не допустить попыток Киева реализовать в Донбассе силовой сценарий.

Ранее, как сообщает «Царьград», глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности республики реагировать на агрессию со стороны Киева. По его словам, защитники Донбасса уже провели серию учений.

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