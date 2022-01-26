Захарова меткой шуткой ответила на очередной антироссийский выпад госсекретаря США

Москва, 26 января. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова меткой шуткой ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессии России» на собственных границах.

Она напомнила, что Блинкен недавно провел переговоры с британской коллегой Лиз Трасс. Отмечается, что они обсуждали «агрессию России на ее границах».

«Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД РФ назвала «антироссийским угаром» заявление вице-премьера Канады Христи Фриланд, которое касалось ситуации вокруг Украины. Захарова также отреагировала на просьбу секретаря СНБО Алексея Данилова к СМИ снизить напряженность вокруг ситуации в стране, передает RT.