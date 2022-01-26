Михаил Хазин объяснил, как сами американцы за пару дней обнулят самые страшные санкции против России

Вашингтон, 26 января. В данный момент Вашингтон может ввести против России только одну действительно неприятную санкцию, которая не вернется в США сокрушительным бумерангом.

Американская экономика, конечно же пострадает, но не настолько критично, чтобы русофобы в Конгрессе побоялись вводить эти ограничения. Речь идет об отключении программного обеспечения во всех телефонах. В США считают, что это действительно страшная санкция, которая нанесет болезненный удар по России. Не зря они именно этот запрет упоминают чаще всего. Однако вашингтонские политики, как обычно, не могут, или же просто не хотят просчитать реальные последствия такого шага. А ведь конечный результат нового витка экономической войны может несказанно удивить в первую очередь ее инициаторов.

Оперативное решение проблемы «потухших смартфонов» в России в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым спрогнозировал экономист и публицист Михаил Хазин, иронично отметив, что в конечном итоге сами американцы ринуться помогать россиянам с ПО. Только уже по другим каналам.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Санкции США неизбежны, ну и что? Нет смысла этого боятся и распространять апокалиптические настроения. Ну выключат они нам все телефончики. Это самое страшное на что они могут решиться по уровню ущерба для себя. Но у нас же немедленно в каждой подворотне появятся умельцы, которые научатся взламывать эти операционки. Через три месяца максимум у нас все будет работать. Парадокс в том, что нам даже свои умельцы не понадобятся. Вернее, они, скорее всего, просто не успеют. Уже через пару дней после масштабного отключения позвонят умные люди из разных американских же по большей части компаний и скажут нам шепотом: «Ребяты, мы вам сейчас тут тихо-тихо выдадим некую прошивочку, вы ее используйте и все будет работать, вы только нам денежку платите. Вот так просто сами же американцы и обнулят свои самые страшные санкции. Ничего сверхъестественного, простейшие законы рынка», — отметил экономист.

Хазин добавил, что даже такой шаг Вашингтона приведет к тому, что экономика США начнет стремительно скукоживаться. Не смертельно, но болезненно. Еще пять лет назад американцы могли бы себе позволить подобные выпады почти без потерь. Сегодня их экономика радикально преобразилась и не в лучшую для США сторону.

Ранее политолог Сергей Михеев расшифровал грозное послание Москвы в российско-китайских учениях в Аравийском море.