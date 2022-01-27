Беспрецедентное давление: зачем «Газпром» остановил поставки газа в Польшу через Украину

Давление на «Газпром» продолжается, капитализация компании сегодня могла бы быть выше почти в два раза. Политические риски снова стали доминировать над экономическим разумом и политикой добрососедства. Об этом ФАН рассказал экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Приостановка поставок

Компания «Газпром» не поставляет голубое топливо в Польшу через территорию Украины уже неделю. Это подтверждается сведениями «Оператора ГТС Украины», сообщает ТАСС.

Транспортировка до этого осуществлялась через ГИС «Дроздовичи». «Газпром» стал постепенно снижать объем экспорта. Если 17 января компания поставила 3,766 миллиона кубометров газа, то уже на следующий день значение упало до 241 тысячи кубометров. Затем показатель упал до нуля.

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Украина заявляет, что отрицательная динамика свидетельствует о риске вооруженного конфликта между Россией и Украиной. «Газпром» объясняет это тем, что заявки потребителей заканчиваются.

Шокирующая реальность

Как отметил Андрей Лобода, страны ЕС так и не вышли из энергетического кризиса. Газ сегодня торгуется по ценам в пять раз выше, чем в январе 2021 года. 1000 кубометров газа стоит сегодня более 1080 долларов, и это шокирующая реальность для потребителей в ЕС. Странам Старого Света приходится с колоссальным трудом набирать темпы экономического роста, многие из них демонстрируют сбой на фоне инфляционных процессов. Ситуацию усугубляет геоэкономика, которая вредит всем участникам рынка.

«Россия более 50 лет является первоклассным и надежным поставщиком энергоресурсов в Западную Европу. Даже в разгар холодной войны с западными соседями нефть и газ из России вовремя и в полном объеме, согласно подписанным контрактам, поставлялись деловым партнерам», — пояснил Андрей Лобода.

Он заметил, что ничего нового, кроме информационной эскалации и развертывания военных действий против России, в правовом поле Запада за последние десять лет не прибавилось. Резкая позиция властей Польши в адрес России — это еще не позиция всего польского народа к ней. Но уже давно очевидно, что мишенью новых информационных и правовых атак стали «Северный поток — 2», поставки германским клиентам через газопровод «Ямал — Европа» и прямое лоббирование Польшей продолжения поставок российского газа через ГТС Украины.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, беспрецедентное давление на «Газпром» продолжается, капитализация компании сегодня могла бы быть выше почти в два раза. Политические риски снова стали доминировать над экономическим разумом и политикой добрососедства.

«Расплачиваться в итоге за реализуемую на Западе политику и регулирование рынка будут сами члены ЕС. Польша уже потеряла почти 4 млрд долларов из-за изменений формулы ценообразования газа на спотовом рынке. Россия теперь вряд ли будет оказывать поддержку своим западным друзьям в продолжающийся кризисный период. Транзит газа через Украину и Польшу сократился до четырехлетнего минимума. В случае наращивания поставок до 40 млрд российскому газовому гиганту придется бронировать дополнительные мощности в украинской ГТС и платить за транзит на 30–40% больше. Вряд ли это случится. Политические события в итоге перенесут груз дополнительных финансовых расходов на европейских потребителей», — заключил Андрей Лобода.

В то же время власти Великобритании опасаются, что РФ якобы может использовать свои природные ресурсы в качестве «оружия» и сократит поставки газа на территорию Европы в ответ на введение Западом санкций из-за эскалации ситуации на Украине.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.