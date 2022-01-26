Аналитик Каневский заявил о катастрофических проблемах с разработкой оружия на Украине

Киев, 26 января. Украинская армия переживает не лучшие времена из-за нехватки финансирования и отсутствия современных вооружений.

Глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью изданию «Лига» заявил, что у ВСУ слишком маленький бюджет. По его словам, на Украине на перевооружение тратится лишь миллиард долларов каждый год — вчетверо меньше, чем в Польше. Кроме того, войска практически не получают современные боевые системы.

Катастрофические проблемы Киев испытывает с разработкой, испытанием и производством собственного оружия. Глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский заявил, что страна фактически развалила все свои оборонное предприятия. По его словам, деньги на создание новых ракет, снарядов и боеприпасов выделяются, но ничего не производится.

«Боеприпасы — ахиллесова пята украинской армии. Мы так и не наладили собственное производство», — заявил аналитик.

Эксперты говорят, что старое вооружение постепенно выходит из строя, а приобрести новое страна себе позволить не может. При этом украинские власти активно закупают списанное оружие западного производства.

Ранее сообщалось, что бойцы сил территориальной обороны на Украине используют оружие времен Великой Отечественной войны. При этом в ДНР призвали международные организации блокировать попытки Киева получить новое наступательное вооружение, передает RT.