Экс-жена Вячеслава Малафеева купила квартиру в ипотеку

Москва, 26 января. Бывшая супруга экс-голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева Екатерина приобрела квартиру вскоре после развода со спортсменом. О покупке недвижимости она поспешила рассказать поклонникам.

Малафеева была на связи с подписчиками через Stories в Instagram. Она сообщила, что для покупки «семейного гнездышка» взяла ипотеку на несколько миллионов рублей. Блогер опубликовала видео из агентства по недвижимости «М16», которое принадлежит ее экс-супругу, и офиса МФЦ.

После успешного завершения сделки Малафеева отправилась в ресторан вместе с подругами. Она сняла все кафе для того, чтобы насладиться компанией и прекрасным вечером.

«Под такое мероприятие мы закрыли ресторан, это самое правильное, а как мы по-другому можем гулять, когда такая ипотека», — заявила радостная Малафеева.

Женщина после развода с супругом живет у родителей. В ближайшее время она сделает в новой квартире ремонт и переедет туда.

Осенью прошлого года блогер объявила о расставании с экс-вратарем «Зенита». Спустя некоторое время появилось сообщение и от самого Малафеева, который рассказал о намерении расстаться с бывшей возлюбленной.