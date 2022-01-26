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Шоу-бизнес
Экс-жена Вячеслава Малафеева купила квартиру в ипотеку
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Экс-жена Вячеслава Малафеева купила квартиру в ипотеку

  /   Обновлено: 26 января 2022 12:27
Шоу-бизнес
Экс-жена Вячеслава Малафеева купила квартиру в ипотеку
instagram.com  /  @malafeeva_ekaterina

Москва, 26 января. Бывшая супруга экс-голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева Екатерина приобрела квартиру вскоре после развода со спортсменом. О покупке недвижимости она поспешила рассказать поклонникам.

Малафеева была на связи с подписчиками через Stories в Instagram. Она сообщила, что для покупки «семейного гнездышка» взяла ипотеку на несколько миллионов рублей. Блогер опубликовала видео из агентства по недвижимости «М16», которое принадлежит ее экс-супругу, и офиса МФЦ.

После успешного завершения сделки Малафеева отправилась в ресторан вместе с подругами. Она сняла все кафе для того, чтобы насладиться компанией и прекрасным вечером.

«Под такое мероприятие мы закрыли ресторан, это самое правильное, а как мы по-другому можем гулять, когда такая ипотека», — заявила радостная Малафеева.

Женщина после развода с супругом живет у родителей. В ближайшее время она сделает в новой квартире ремонт и переедет туда.

Осенью прошлого года блогер объявила о расставании с экс-вратарем «Зенита». Спустя некоторое время появилось сообщение и от самого Малафеева, который рассказал о намерении расстаться с бывшей возлюбленной.

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