ГИБДД Москвы представила серию фотообоев для смартфонов

Москва, 26 января. ГИБДД Москвы опубликовала официальные цифровые обои для смартфонов с изображениями патрульного автомобиля. Специально для кадров был выбран BMW 5-Series.

Седаны BMW 5-Series вошли в автопарк патрульных автомобилей Госавтоинспекции Москвы в 2020 году. Модель поступила в распоряжение госслужбы в версии 30d M-Sport мощностью 249 лошадиных сил.

В новом году представители инспекции выпустили официальную серию фотообоев для смартфонов. Посты появились в аккаунтах ГИБДД Москвы в Telegram и Instagram.

telegram.org / Госавтоинспекция Москвы / @dokker16

ГИБДД также готовится к нововведениям, направленным на обеспечение безопасности на дорогах. В новом году россияне смогут сообщать о правонарушениях с помощью приложения «Народный инспектор», которое все еще находится в разработке.