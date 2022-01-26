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ГИБДД Москвы представила серию фотообоев для смартфонов

Общество
ГИБДД Москвы представила серию фотообоев для смартфонов
Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Москва, 26 января. ГИБДД Москвы опубликовала официальные цифровые обои для смартфонов с изображениями патрульного автомобиля. Специально для кадров был выбран BMW 5-Series.

Седаны BMW 5-Series вошли в автопарк патрульных автомобилей Госавтоинспекции Москвы в 2020 году. Модель поступила в распоряжение госслужбы в версии 30d M-Sport мощностью 249 лошадиных сил.

В новом году представители инспекции выпустили официальную серию фотообоев для смартфонов. Посты появились в аккаунтах ГИБДД Москвы в Telegram и Instagram.

ГИБДД Москвы представила серию фотообоев для смартфонов
telegram.org / Госавтоинспекция Москвы / @dokker16

ГИБДД также готовится к нововведениям, направленным на обеспечение безопасности на дорогах. В новом году россияне смогут сообщать о правонарушениях с помощью приложения «Народный инспектор», которое все еще находится в разработке.

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ГИБДД фотосессия обои
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