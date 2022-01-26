Циципас победил Синнера и вышел в полуфинал Australian Open

Мельбурн, 26 января. Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

В четвертьфинале Циципас обыграл представителя Италии Янника Синнера. Встреча проходила на «Род Лэйвер Арене» и завершилась победой грека со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Матч продолжался чуть более двух часов.

В следующем круге Australian Open — 2022 Циципас сыграет с победителем встречи Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим, передает RT.

Ранее журналист издания Fox Sports Алекс Конрад заявил, что вторая ракетка мира Медведев идеально подходит для роли главного злодея в мировом теннисе. Он также отметил мастерство российского спортсмена.