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Банду в Мурманской области задержали с помощью бойцов «Грома»
Происшествия
Банду в Мурманской области задержали с помощью бойцов «Грома»
Пресс-служба СК РФ  / 

Мурманск, 26 января. Перед мурманским судом предстанут шесть участников организованной бандитской группировки, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

С помощью одного из интернет-каналов с октября 2020 по январь 2021 года они распространяли наркотические вещества в Мурманске, Оленегорске, Мончегорске, устраивая «тайники», сообщили в пресс-службе регионального УМВД изданию «Мурманский вестник».

Преступники были задержаны оперативниками и бойцами отряда УКОН УМВД России по Мурманской области «Гром». Около 2 килограммов запрещенных веществ изъято из оборота.

По информации областного УМВД, незаконный бизнес принес злоумышленникам от 300 до 800 тысяч рублей каждому. В настоящий момент ведется следствие, обвиняемых ждет от 15 до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФАН рассказывал об осуждении жителя Миасса. Он получил 11 лет колонии за посылку с наркотиками из США.

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наркотики задержание гром банда
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