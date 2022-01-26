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Россия позволит США и НАТО сохранить лицо, если это приведет к снижению напряженности
Политика
Россия позволит США и НАТО сохранить лицо, если это приведет к снижению напряженности
Федеральное агентство новостей  / 

Россия позволит США и НАТО сохранить лицо, если это приведет к снижению напряженности. Об этом ФАН рассказал публицист, политический аналитик Юрий Голубь.

Предложение Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни хочет провести телефонный диалог с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры будут обсуждать обострение ситуации на Украине. Об этом сообщил Елисейский дворец.

Россия позволит США и НАТО сохранить лицо, если это приведет к снижению напряженности
kremlin.ru / ТАСС

О желании провести диалог с российским лидером Макрон заявлял еще в начале января на пресс-конференции в Париже. Сейчас глава Франции намерен предложить Путину «путь деэскалации» на украинской территории. Макрон также положительно отозвался о контактах, которые Москва и Вашингтон поддерживают по вопросам Украины.

Требования России

Как отметил Юрий Голубь, напряжение в международном поле достигло невиданной отметки, и очевидно, что важнейшие решения принимаются исключительно в российско-американском диалоге. Ни Париж, ни тем более Киев здесь ни при чем.

«Однако инициативу Макрона с некоторой долей вероятности можно считать очередным отражением договоренностей между Москвой и Вашингтоном — как мы знаем, на днях американцы должны дать ответ по гарантиям безопасности. Можно не сомневаться, что российская сторона озвучила шаги, которые будут сделаны в случае, если ее требования не примут. И если США оказались заинтересованы в разрядке, они сделают все, чтобы избежать впечатления прямых уступок», — пояснил Юрий Голубь.

Россия позволит США и НАТО сохранить лицо, если это приведет к снижению напряженности
Федеральное агентство новостей /

По его словам, в этом случае роль посредников делегируется младшим союзникам. В то же время из Рады отозван законопроект об особом статусе Донбасса, представители киевской власти заявляют, что «агрессия» маловероятна, сегодня должна состояться встреча в «нормандском формате».

«Предстоящий звонок Макрона вполне вписывается в эту логику — как мы помним, во время войны 2008 года роль миротворца тоже примерил на себя французский лидер. Вопрос в том, насколько эти предложения удовлетворят Москву, заинтересованную в четких, юридически оформленных формулировках. Впрочем, весьма вероятно, что Россия позволит оппонентам сохранить лицо, если это приведет к снижению напряженности», — заключил Юрий Голубь.

Париж сожалеет, что Европейский союз не вступил в диалог с Россией, о чем лидер Пятой республики заявлял на днях. По словам Макрона, он вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и ранее призывал партнеров начать устанавливать контакты с Москвой, однако остался неуслышанным.

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