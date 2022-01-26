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Политолог Манукян эмоционально отреагировал на объявление в розыск брата Навального

  /   Обновлено: 26 января 2022 12:55
Общество
Политолог Манукян эмоционально отреагировал на объявление в розыск брата Навального
Global Look Press  /  twitter.com/navalny

Навальный — снова в новостях. В среду стало известно, что МВД России объявило в федеральный розыск Олега Навального — брата блогера Алексея Навального1. Напомним, Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии за мошенничество, а также некоторые его сторонники были включены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Его родной брат Олег Навальный в августе прошлого года был осужден на год условно за подстрекательство к нарушению санитарных правил. Предположительно, Олег Навальный нарушил правила поведения, предусмотренные для условно осужденных. Во вторник ФСИН России обратилась в суд с требованием заменить брату Алексея Навального условный срок реальным заключением в колонии. Заседание суда по запросу ФСИН назначено на 18 февраля.

По мнению политолога и блогера Вадима Манукяна, в случае с братьями Навальными, похоже, можно говорить о «дурной семейственности».

«Один — террорист и экстремист, другой — в розыске: ну и семейка, братья-уголовники! — эмоционально отреагировал Манукян в беседе с ФАН. — Олег Навальный от своего печально знаменитого родственника, похоже, не так далеко ушел. Не знаю, почему они ведут себя так отвязно, но с удовлетворением отмечаю, что им наконец-то указали их место. Да, возможно, Навальные могут рассчитывать на поддержку коллективного Запада, но в России к этой компании, насколько я знаю, большинство относится резко отрицательно. Сужу об этом по комментариям в моих блогах и не только. Кстати, посмотрите на результаты опросов, которые, замечу, проводят на улицах городов журналисты либеральных изданий. Большинство респондентов вполне дружно говорят, что не хотят, чтобы всякие экстремисты «баламутили» народ. А ведь действительно, посмотрите, как стало тихо и спокойно с того момента, как Алексей Навальный (напомню, внесенный в список террористов и экстремистов) получил заслуженное наказание в виде лишения свободы».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в авторской колонке для ФАН связал демонстрацию в США фильма о Навальном с очередной информационной атакой Запада против России.

1 Включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

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Все новости / Общество / Политолог Манукян эмоционально отреагировал на объявление в розыск брата Навального
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