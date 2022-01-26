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ЦБ отреагировал на критику запрета криптовалют в России

Экономика
ЦБ отреагировал на критику запрета криптовалют в России
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 26 января. Банк России ответил на критику своей инициативы по ограничению майнинга и оборота цифровых активов со стороны представителей криптоиндустрии. Позиции сторон представил журнал Forbes.

Центробанк РФ еще раз напомнил, что криптовалюты способствуют оттоку денег из экономики страны. Однако, по словам сооснователя международного платежного сервиса Joys Digital Андрея Михайлишина, говорить о «криптоизации» экономики нельзя, поскольку оборот операций с криптовалютой составляет лишь около 1,8% от валютных остатков на счетах компаний и физических лиц.

«Вместо того чтобы вкладывать средства в депозиты, акции и облигации, которые обеспечивают финансирование экономики нашей страны, граждане приобретают криптовалюты, которые активно обслуживают платежи в нелегальной экономике. Здесь можно провести параллель с долларизацией, но только вложения в криптовалюты могут полностью обесцениться», — заявил ЦБ в ответ на критику, что приобретение криптовалюты россиянами — это вывод капитала из страны.

ЦБ 20 января представил доклад, в котором предложил ввести запрет на инвестиции банков в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты. Регулятор также считает необходимым ограничить любые операции с цифровыми активами, включая их добычу — майнинг.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков ранее сообщил, что нижняя палата парламента может принять решение о регулировании криптоактивов в ближайшие полгода. Он также назвал дискуссионным заявление ЦБ о планах по запрету оборота электронных денег.

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Все новости / Экономика / ЦБ отреагировал на критику запрета криптовалют в России
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