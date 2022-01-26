Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 12:32
12:32
Политика
Захарова меткой шуткой ответила на очередной антироссийский выпад госсекретаря США
12:30
Общество
Врач Ашихмин заявил, что любая простуда может являться «Омикроном»
12:30
Происшествия
Двух мертвых рыбаков нашли на льду водохранилища в Волгоградской области
12:29
Экономика
Михаил Хазин объяснил, как сами американцы за пару дней обнулят самые страшные санкции против России
12:28
Происшествия
СК заинтересовался видео с раздающими бананы афроамериканцам московскими студентами
12:25
Происшествия
Гражданина США задержали за избиение полицейского в Воронеже
12:24
Общество
В Подмосковье спасли заблудившегося в лесу пожилого лыжника
12:23
Общество
Эфир: Кто виноват в провале старта мусорной реформы в Петербурге
12:21
Армия
Аналитик Каневский заявил о катастрофических проблемах с разработкой оружия на Украине
12:20
Шоу-бизнес
Экс-жена Вячеслава Малафеева купила квартиру в ипотеку
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Леонид Куравлев выписан из Коммунарки для прохождения дальнейшей реабилитации

Общество
Леонид Куравлев выписан из Коммунарки для прохождения дальнейшей реабилитации
Global Look Press  /  Комсомольская Правда/Global Look Press

Москва, 26 января. Знаменитый актер театра и кино Леонид Куравлев, пролежавший в Коммунарке почти три недели, выписан из больницы. Об этом рассказал сын звезды комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Куравлев полностью вылечился от пневмонии. Однако он не поедет домой, а отправится на реабилитацию в другую клинику, указал родственник.

«Ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы. Наша семья очень благодарна всем врачам и медперсоналу, которые помогли и помогают Леониду Куравлеву», — рассказал в разговоре с ТАСС сын артиста.

Куравлев находился в больнице с начала января. У него подозревали коронавирус, но результаты тестов были отрицательными.

До госпитализации именитый артист жил в пансионате. Из-за этого поклонники ополчились на родных кинозвезды. Как сообщил источник ФАН, близкий к окружению актера, Куравлев может вернуться в дом престарелых, несмотря на выпады в адрес его родственников.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Леонид Куравлев выписан из Коммунарки для прохождения дальнейшей реабилитации
актер пневмония куравлев выписка
Комментировать