Леонид Куравлев выписан из Коммунарки для прохождения дальнейшей реабилитации

Москва, 26 января. Знаменитый актер театра и кино Леонид Куравлев, пролежавший в Коммунарке почти три недели, выписан из больницы. Об этом рассказал сын звезды комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Куравлев полностью вылечился от пневмонии. Однако он не поедет домой, а отправится на реабилитацию в другую клинику, указал родственник.

«Ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы. Наша семья очень благодарна всем врачам и медперсоналу, которые помогли и помогают Леониду Куравлеву», — рассказал в разговоре с ТАСС сын артиста.

Куравлев находился в больнице с начала января. У него подозревали коронавирус, но результаты тестов были отрицательными.

До госпитализации именитый артист жил в пансионате. Из-за этого поклонники ополчились на родных кинозвезды. Как сообщил источник ФАН, близкий к окружению актера, Куравлев может вернуться в дом престарелых, несмотря на выпады в адрес его родственников.