Матвиенко озвучила возможную дату принятия закона об индексации пенсий военных

Москва, 26 января. Совет Федерации намеревается одобрить закон об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров в феврале. Соответствующей информацией поделилась спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Совфед может принять закон о повышенной индексации пенсионных отчислений для военных пенсионеров 11 февраля, заявила в ходе пленарного заседания палаты Матвиенко.

«А уже на следующем заседании палаты регионов (должно пройти 11 февраля 2022 года — Прим. ред.) мы, надеюсь, примем, такой же закон об индексации пенсии для военных пенсионеров», — отметила сенатор.

Сенаторами сегодня уже был одобрен закон об индексации на 8,6% пособий для неработающих граждан пенсионного возраста. Глава государства Владимир Путин до этого говорил, что индексация выплат для военных пенсионеров, а также лиц, которые приравнены к нем, затронет порядка 2,6 млн человек.

Спикер Совфеда добавила, что в ближайшее время сенаторы будут изучать несколько важных социальных проектов. К примеру, верхняя палата рассмотрит проект закона о бесплатном проживании родителей вместе с ребенком-инвалидом в больнице, законопроект об охране трудовых прав матерей, а также о защите интересов заемщиков.

Денежные выплаты семьям с детьми обновляются в России каждый год. Недавно «Российская газета» представляла перечень социальных пособий, которые подверглись корректировкам в 2022 году.