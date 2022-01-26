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Глава МИД Австрии Шалленберг отказался от гипотетического танца с Путиным

Политика
Глава МИД Австрии Шалленберг отказался от гипотетического танца с Путиным
wikipedia.org  /  Bundesministerium für Europa / CC BY 2.0

Вена, 26 января. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг упомянул президента России Владимира Путина в интервью телеканалу ORF.

Дипломат отметил, что не стал бы танцевать с российским лидером, как это сделала его предшественница, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Я не несу ответственности за то, что делают бывшие политики. Я, будучи мужчиной, не поддался бы искушению потанцевать с Путиным и не стал бы этого делать», — высказался австрийский дипломат.

В 2018 году Путин приехал на свадьбу Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, подарив молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. На мероприятии он потанцевал с невестой, пробыв на празднике около часа.

Ранее Шалленберг рассказал о разработке в Евросоюзе пакета ограничений России из-за эскалации ситуации на Украине. Дипломат пояснил, что санкции затронут сферы экономики и финансов, сообщает Национальная служба новостей.

Весной 2021 года Кнайсль завила, что ограничения США грубо нарушают международное право. По ее словам, Вашингтон распространяет санкции на тех иностранных граждан и компании, которые не попадают под его юрисдикцию.

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путин австрия шалленберг
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