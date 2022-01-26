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Михеев расшифровал грозный намек для США в российско-китайских учениях в Аравийском море

  /   Обновлено: 26 января 2022 11:53
Армия
Михеев расшифровал грозный намек для США в российско-китайских учениях в Аравийском море
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 января. Москва показательно и масштабно намекнула США, что их самая эффективная санкция давно обесценилась и представляет опасность только для Европы.

Российско-китайские учения в Аравийском море стали довольно-таки болезненной оплеухой для американцев. Во-первых, в США до сих пор свято верят в свое неоспоримое морское превосходство. Их убежденность и так серьезно просела из-за проблем с авианосцами — в данный момент на ходу остались только четыре единицы. Осознание того, что объединенная группировка России и Китая может сейчас легко обнулить дышащее на ладан превосходство только усугубляет ситуацию.

Ко всему прочему вышеупомянутые совместные маневры можно назвать как грозным, так и в какой-то степени издевательским намеком России в ответ на новую порцию «санкционных угроз» США.

Военно-экономическое послание Москвы Вашингтону в беседе с журналистом Романом Головановым расшифровал известный политолог Сергей Михеев, подчеркнув, что американцы явно не ожидали, что даже их гегемония в море так быстро и бесславно рассыплется.

Михеев расшифровал грозный намек для США в российско-китайских учениях в Аравийском море
Пресс-служба ВМФ России /

«Ну, во-первых, сам факт учений России и Китая американцев страшно раздражает. Они вообще все последние тридцать лет занимают какую-то странную позицию. С одной стороны, они все эти годы критикуют сближение России и Китая, с другой — делают все, чтобы ускорить это сближение и скрепить его на века. Во-вторых, в этой истории очень важен выбор места маневров. В Аравийском море учения проходят неспроста. Это грозный намек Москвы США и всему коллективному западу на проливы. Мол, вы угрожаете нам самыми страшными санкциями и хотите выдавить наши углеводороды из Европы, перекрыв дефицит за счет ближневосточных ресурсов, а вот и нет, а вот и не получится. Придется долго и вежливо просить», — иронично отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что американцы до сих пор не могут поверить в то, что Россия способна на жесткие и предельно болезненные для них ответы на любые вызовы. Москва слишком их разбаловала за последние тридцать лет. Аналитики в мозговых центрах Пентагона до сих пор отталкиваются от парадигмы, что Россия не представляет особой угрозы. Можно не сомневаться, что в Вашингтоне поняли намек РФ с учениями в Аравийском море, но явно не с первого раза. Каждый ход Москвы для застрявших в прошлом американцев похож на откровение, которое они тут же пытаются забыть.

Ранее бывший народный депутат Спиридон Килинкаров предупредил о скором крахе украинской экономики из-за ожидания войны.

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санкции россия китай учения флот аравийское море
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