Forbes: США нужно пересмотреть ядерную доктрину из-за России

Вашингтон, 26 января. Власти США должны пересмотреть ядерную доктрину государства из-за возрастающего напряжения в отношениях с Россией.

Научный сотрудник института Куинси Уильям Хартунг в публикации для издания Forbes пришел к выводу, что у США есть уникальная возможность предотвратить опасную ситуацию вокруг Украины. Дело в том, что риск ядерного конфликта возрастает, поэтому необходимо пользоваться дипломатическими инструментами, чтобы предотвратить трагедию, передает «ПолитРоссия».

«Нужно использовать все возможные пути, чтобы избежать создания ситуаций, которые могут привести к военной конфронтации, способной перейти на ядерный уровень», — говорится в статье.

Хартунг потребовал от президента США Джо Байдена пересмотреть американскую ядерную стратегию из-за ухудшения отношений с Москвой. В новом документе необходимо прописать, что Вашингтон не станет применять ядерное оружие первым. По словам эксперта, сегодня крайне важно добиться от американцев отказа от использования стратегических вооружений в ответ на применение обычных боевых систем.

Ранее сообщалось, что группа ученых из США приняла решение не переводить стрелки «Часов Судного дня», отсчитывающих время до глобальной катастрофы. При этом на Западе предложили сделать Россию членом НАТО, чтобы избежать масштабной войны, передает RT.