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Ряд американских компаний призвал Байдена к осторожности в вопросе санкций против России

Политика
Ряд американских компаний призвал Байдена к осторожности в вопросе санкций против России
Global Look Press  /  Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 26 января. Президенту США Джо Байдену следует остерегаться необдуманных решений в вопросе санкций против России. Соответствующее мнение выразили крупные американские компании.

Национальный совет по внешней торговле (NFTC) призвал Байдена и Конгресс США предоставить время американским компаниям, ведущим бизнес на территории России. По словам руководителя NFTC Джейка Колвина, оно понадобится корпорациям для выполнения своих обязательств в случае введения ограничений.

«Администрация Байдена и конгресс должны прояснить детали на случай, если они должны будут последовать угрозе санкций», — рассказал он.

Президент США также заявлял, что не исключает введения санкций против российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет телеканал «360».

Ранее сообщалось, что Вашингтон хочет видеть в России лояльного и управляемого им президента, о чем говорит недавнее заявление Байдена о возможном введении санкций против главы российского государства. К такому выводу пришел депутат Госдумы Вячеслав Володин.

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россия сша байден
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