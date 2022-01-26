Тренер Мишин назвал тяжелым моментом отсутствие Коляды на ОИ-2022

Москва, 26 января. Тренер Алексей Мишин высказался о пропуске фигуристом Михаилом Колядой зимних Олимпийских игр в Пекине из-за заболевания спортсмена.

Россиянин Коляда пропустит ОИ-2022 из-за положительного результата теста на коронавирусную инфекцию. Тренерский штаб решил взять вместо него в состав сборной России Евгения Семененко.

«Момент очень тяжелый, и неочевидно, что сейчас нужно что-то говорить. Он подхватил коронавирус в самый неподходящий момент», — передает РИА Новости слова Мишина.

Ранее двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун выразил опасение касательно того, что Семененко мог заразиться коронавирусом после контакта с Колядой. Он также с сожалением отметил, что тренерскому штабу пришлось делать кадровые замены, передает RT.

В нынешнем сезоне 26-летний фигурист завоевал серебряную награду чемпионата страны, однако снялся с предолимпийского чемпионата Европы из-за травмы. На прошлой неделе тренерский штаб национальной команды по фигурному катанию определился с составом на пекинские Игры.