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Уральская таможня в 2021 году перечислила в бюджет рекордную сумму
Экономика
Уральская таможня в 2021 году перечислила в бюджет рекордную сумму
sztu.customs.gov.ru  / 

Екатеринбург, 26 января. В 2021 году Уральское таможенное управление перечислило в федеральный бюджет рекордную сумму — более 90 миллиардов рублей. 26 января в день таможенника об итогах минувшего года журналистам сайта «ОТВ — Екатеринбург» рассказал начальник Уральского таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы Алексей Фролов.

Он отметил, что только в декабре 2021 года Екатеринбургская таможня перевыполнила план на 464%, перечислив в бюджет почти 470 миллионов рублей.

За весь 2021 год перечислили более 93 млрд рублей. В 2020 году было менее 74 миллиардов. Достаточно существенный вклад в 2021 году – это решение Правительства РФ по установлению вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию черной и цветной металлургии, — рассказал Алексей Фролов.

Он также пояснил, что прирост отчислений в бюджет идет за счет повышения экспортных пошлин. Так, в 2020 году из 74 млрд рублей экспортные пошлины составили порядка 100 миллионов. В 2021 году – более 26 млрд рублей. Рассказал начальник Уральской таможни и об участившихся попыток провоза наркотических веществ. Если в 2020 году было изъято около двух килограммов запрещенных веществ, то в 2021 году — более 16 килограммов. 

Ранее ФАН рассказывал о бдительных сотрудниках Самарской таможни. Они пресекли ввоз 17 тонн контрабандного постельного белья из Казахстана.

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таможня бюджет экспорт пошлины
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