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Пресс-служба Правительства Армении: премьер Пашинян заболел коронавирусом

  /   Обновлено: 26 января 2022 11:40
Политика
Пресс-служба Правительства Армении: премьер Пашинян заболел коронавирусом
primeminister.am  /  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ

Ереван, 26 января. Армянский премьер-министр Никол Пашинян заразился коронавирусом, его болезнь протекает бессимптомно, сообщили в пресс-службе правительства страны.

В сообщении сказано, что премьер сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

«Никол Пашинян в установленном порядке самоизолировался, болезнь протекает без симптомов», — передает пресс-служба Правительства Армении.

Ранее стало известно, что лидер Парагвая Марио Абдо заболел коронавирусом в связи с ростом количества заражений вследствие распространения штамма «Омикрон». Об этом сообщало министерство здравоохранения государства.

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Армения пашинян коронавирус
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