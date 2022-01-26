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Под бой курантов: Лариса Луппиан рассказала, как отмечают дни рождения в ее семье
Общество
Под бой курантов: Лариса Луппиан рассказала, как отмечают дни рождения в ее семье
ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

26 января день рождения отмечает актриса театра и кино, народная артистка России Лариса Луппиан. Дважды маме и любимой супруге Михаила Боярского исполняется 69 лет. В беседе с ФАН именинница рассказала о трогательной семейной традиции встречать личный праздник под бой курантов.

«У нас такая традиция семейная — мы дни рождения празднуем в 12 часов под бой курантов. Так что мы с Мишей прекрасно посидели. Потом в 12 часов ночи раздался звонок в дверь, и мне курьер принес огроменный букет цветов от Лизиной семьи. Очень удобно встречать день рождения в 12 ночи. Потому что такая суета днем. А так ночью можно спокойно посидеть, поговорить и о чем-то вспомнить. О чем-то там взгрустнешь, о чем-то там порадуешься», — объяснила именинница.

«Под бой курантов»: Лариса Луппиан рассказала, как отмечают дни рождения в ее семье
vk.com / Театр им.Ленсовета

По словам Ларисы Луппиан, днем никаких торжеств не планируется. День рождения актриса проведет в делах.

«Раз мы с Мишей уже отпраздновали, то сегодня будет обычный день. И я пойду в театр на работу, у меня там дела. А завтра мы с подругами, с Мишей и с сыном Сережей немного в ресторане посидим», — сообщила народная артистка России.

Ранее супруг Ларисы Луппиан Михаил Боярский поделился с ФАН, как отметил Рождество в кругу семьи.

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Все новости / Общество / Под бой курантов: Лариса Луппиан рассказала, как отмечают дни рождения в ее семье
михаил боярский шоу-бизнес день рождения актеры театра и кино лариса луппиан семья боярских
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