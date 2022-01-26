В Британии ждут вторжения на Украину «псов Путина»

Британское издание The Sun на фоне военной истерии вокруг Украины, решило тоже предоставить свой «план вторжения» России. Поскольку реноме этой газеты в Великобритании находится где-то на уровне «желтой» бульварной прессы, план получился нужной степени безумия и абсурда.

По словам издания, «Владимир Путин» (именно так почему-то в статье назвали российского президента) готов призвать в бой на Украине свои любимые «военные игрушки», включая танки-роботы, стелс-дроны-камикадзе, автоматы Калашникова нового поколения «с собственным мозгом» и... собак-десантников!

«Его ужасающий высокотехнологичный арсенал», по мнению The Sun, готов обрушиться на Украину и смести украинский режим с лица земли.

Как пишет издание, поддерживаемые Кремлем ученые разработали первые в мире автономные роботы-танки, которые можно использовать для уничтожения украинских траншей. Боевые испытания в Сирии показали, что ударные роботы «Уран-9» являются идеальным оружием для атак на украинские окопы, протянувшиеся на 400 километров вдоль территории Донбасса, неподконтрольной центральному правительству в Киеве.

Также в статье упомянут «еще более грозный» робот-танк БМПТ-72 «Терминатор», который готов пережить ядерный взрыв непосредственно рядом с собой и способен сбивать низколетящие самолеты. А «невидимый» робот-супертанк Т-14, как считают в The Sun, готов уничтожать врагов самостоятельно, без контроля со стороны человека.

wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Воздушные минные поля дронов-камикадзе «Ланцет», получивших название «Летающий Калашников», могут противостоять беспилотным военным самолетам Украины. Десятки кораблей космической эры перейдут в «режим ожидания» над полем боя, чтобы уничтожить беспилотный ударный и разведывательный корабль противника. Якобы такие безмолвные стражи готовы потопить британские или американские военно-морские суда, если они придут на помощь Украине.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Еще одним оружием «Влада Завоевателя» будут… собаки-десантники. Русские смогут доставлять их на передовую с помощью специальных тандемных парашютов, вместе с их проводниками. Обучающее видео показало, как собаки, одетые в бронежилеты и темные очки, были сброшены с высоты около 4000 метров с боевых вертолетов Ми-8. Испытания оказались успешными: хорошо обученные животные были готовы присоединиться к боевым заданиям через несколько секунд после того, как их лапы касались земли. При этом издание утверждает, что Путин якобы лично одобрил технологию «Собаки войны», посетив Ивановский завод к востоку от Москвы, который в прошлом году начал производить специальные собачьи парашюты.

Кроме того, The Sun пишет, что Россия близка к совершенствованию революционного автомата Калашникова нового поколения «с собственным мозгом», который сможет самостоятельно находить и убивать врагов на поле боя. Оружие не только идентифицирует цель, но и избавляет стрелка от необходимости нажимать на спусковой крючок: по мнению таблоида «русскому солдату нужно будет только «дать разрешение» своему оружию найти и убить своих врагов».

В общем, Россия уже практически победила Украину в стиле старой компьютерной игры Red Alert — по крайней мере, на страницах газеты The Sun.