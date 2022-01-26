В Британии ждут вторжения на Украину «псов Путина»

Британское издание The Sun на фоне военной истерии вокруг Украины, решило тоже предоставить свой «план вторжения» России. Поскольку реноме этой газеты в Великобритании находится где-то на уровне «желтой» бульварной прессы, план получился нужной степени безумия и абсурда.
По словам издания, «Владимир Путин» (именно так почему-то в статье назвали российского президента) готов призвать в бой на Украине свои любимые «военные игрушки», включая танки-роботы, стелс-дроны-камикадзе, автоматы Калашникова нового поколения «с собственным мозгом» и... собак-десантников!
«Его ужасающий высокотехнологичный арсенал», по мнению The Sun, готов обрушиться на Украину и смести украинский режим с лица земли.
Как пишет издание, поддерживаемые Кремлем ученые разработали первые в мире автономные роботы-танки, которые можно использовать для уничтожения украинских траншей. Боевые испытания в Сирии показали, что ударные роботы «Уран-9» являются идеальным оружием для атак на украинские окопы, протянувшиеся на 400 километров вдоль территории Донбасса, неподконтрольной центральному правительству в Киеве.
Также в статье упомянут «еще более грозный» робот-танк БМПТ-72 «Терминатор», который готов пережить ядерный взрыв непосредственно рядом с собой и способен сбивать низколетящие самолеты. А «невидимый» робот-супертанк Т-14, как считают в The Sun, готов уничтожать врагов самостоятельно, без контроля со стороны человека.
Кроме того, The Sun пишет, что Россия близка к совершенствованию революционного автомата Калашникова нового поколения «с собственным мозгом», который сможет самостоятельно находить и убивать врагов на поле боя. Оружие не только идентифицирует цель, но и избавляет стрелка от необходимости нажимать на спусковой крючок: по мнению таблоида «русскому солдату нужно будет только «дать разрешение» своему оружию найти и убить своих врагов».
В общем, Россия уже практически победила Украину в стиле старой компьютерной игры Red Alert — по крайней мере, на страницах газеты The Sun.