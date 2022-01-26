За 15 суток на Мальдивах с управляющим бани Волочкова заплатила 2 миллиона рублей

Москва, 26 января. Балерина Анастасия Волочкова провела романтический отпуск в компании нового ухажера Сергея Кузнецова. Звезда призналась, что отдых на элитном курорте обошелся ей во внушительную сумму.

Волочкова встретила 2022 год в новых отношениях. Избранником звезды оказался владелец бани в Подмосковье Кузнецов. Влюбленные познакомились на программе «Давай поженимся!» и вскоре улетели отдыхать на Мальдивы. Пара провела там 15 суток, которые недешево обошлись балерине — около 2 миллионов рублей. Об этом Волочкова рассказала в программе «Пусть говорят».

«Билеты нереально дорогие! Я прославила эти Мальдивы, можно сказать, а теперь я не могу туда попасть, потому что и цены выросли. Это дорогой элитный отдых!» — пожаловалась балерина.

Ведущий иронично отметил, что можно отправиться в бесплатное путешествие, если понравиться Волочковой. Однако балерина жестко ответила на комментарий и подчеркнула: она не измеряет мужчин по количеству денег. По словам танцовщицы, Кузнецов не пытается прятаться от публики и фанатов его избранницы, поэтому в этот раз ей удалось избавиться от «преследований», в отличие от прошлых отношений.

Судя по всему, балерина серьезно настроена в отношениях с новым кавалером. Волочкова намекнула на желание выйти замуж за Кузнецова в эфире ток-шоу.