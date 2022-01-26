Москва, 26 января. Несостоявшийся удар «между ног», которым угрожал России бывший польский министр иностранных дел Сикорский, обернулся подзатыльником для самой Польши. Такое мнение выразил обозреватель издания «Русские Онлайн» Артемий Руст.

Радослав Сикорский, который еще недавно угрожал России болезненным ударом «между ног», внезапно признал поражение Польши в борьбе с Россией. По его словам бездарные и некомпетентные руководители польского государственного газового предприятия «PGNIN» вчистую проиграли «Газпрому» схватку за «Северный поток — 2», что позволило России получить сверхприбыли. В то же время сама Польша понесла убытки в 4 миллиарда долларов из-за роста спотовых цен на газ.

Артемий Руст также отметил что антироссийские выпады польского руководства дорого обошлись экономике государства и простым полякам.