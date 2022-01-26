Поберегите свои деньги: почему сейчас не стоит бежать скупать доллары и евро

В период нестабильности валютного рынка не стоит бросаться скупать доллары и евро, лучше вложить сбережения в собственное здоровье или дополнительное образование, которое поможет увеличить доход. Об этом в беседе с ФАН рассказала доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Мария Конягина.

Нестабильность валютного рынка всегда вызывает легкую панику у простых обывателей: кто-то бежит в срочном порядке покупать доллары, кто-то — евро. Однако, по словам экономиста, во-первых, никогда нельзя держать все сбережения в одном месте и в одной валюте — «яйца надо раскладывать по разным корзинам». И, во-вторых, раскладывать сбережения по «корзинам» надо заранее, а не во время пиковых значений.

«Диверсификация, то есть вложение средств в несколько валют — это всегда правильная вещь. Ведь когда растет одна, падает другая, и наоборот, так происходит компенсация потерь. Во-вторых, я бы предостерегла срочно бежать скупать какую-то валюту, поскольку у каждой из валют сейчас есть очень большие проблемы. Например, у доллара — высокая инфляция, хоть мы ее и не замечаем», — сказала она.

Как объяснила Конягина, хранить большую часть средств надо в той валюте, которую человек с определенной периодичностью тратит. Например, если семья часто посещает Европу, в качестве альтернативного вложения можно использовать евро. Однако в нынешних меняющихся условиях: пандемия, сложная геополитическая ситуации и так далее — экономист рекомендовала «не кидаться в разные валюты». Можно потерять на курсовых разницах или прогадать с излишне завышенным курсом.

«Сейчас лучшим решением будет собраться семьей и обсудить, какие вещи или услуги необходимы, но на покупку их все время откладывали. Это могут быть какие-то медицинские услуги или обучение, может быть покупка машины или дорогостоящей техники. Лучше всего, конечно, вложиться в здоровье, потому что медицинские услуги в цене будут только расти, или дополнительное образование, которое в дальнейшем увеличит ваш доход. При этом «подушка безопасности» пострадать не должна, и держать ее лучше в национальной валюте. Ведь за продукты, газ, свет и тепло надо платить рублями. Кстати, я бы рекомендовала держать «подушку» не на три месяца, как обычно советуют, а на шесть», — объяснила экономист.

Классическая диверсификация сбережений базируется, как правило, на долларе и евро. Однако, если есть возможность, сюда же можно добавить и швейцарский франк. Как предупредила Конягина, китайский юань рассматривать в качестве вложений не стоит, так как эта валюта не является свободно конвертируемой, к тому же ее динамика, как и динамика рубля, очень зависит от геополитики.

И уж тем более в период нестабильности, по словам Конягиной, лучше избегать участия в сомнительных финансовых мероприятиях, так как можно попасть в новый формат финансовой пирамиды. Теперь пирамиды действуют по принципу инвестиционных онлайн-игр. Несмотря на апгрейд, но сути своей они не изменились, в качестве предостережения Мария Конягина назвала пять общих признаков, по которым можно распознать любую финансовую пирамиду.