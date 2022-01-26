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Политолог Сосновский рассказал, что Шольц участвовал в митинге против НАТО

Политика
Политолог Сосновский рассказал, что Шольц участвовал в митинге против НАТО
Global Look Press  /  Clemens Bilan / Pool

Москва, 26 января. Новый канцлер Германии Олаф Шольц участвовал в митинге против НАТО. Об этом рассказал журналист и политолог Александр Сосновский.

По словам эксперта, в действительности глава Правительства ФРГ не питает симпатий к Североатлантическому альянсу. Причем свою позицию Шольц высказал очень давно, еще в 1982 году. Сосновский показал фотографию, доказывающую истинное отношение политика к НАТО. На ней Шольц шагает по улице вместе с другими участниками митинга против Альянса.

«Канцлер Германии Олаф Шольц — на митинге против НАТО в 1982 году. В эти годы Шольц — лидер Союза молодых членов ХДС, участник пацифистского движения против установки ракет США в Германии», — так Сосновский подписал фотографию.

Сейчас мнение Шольца идет вразрез с его юношеским задором, и политик активно участвует во встречах лидеров стран НАТО, где обсуждаются санкции против России на случай «вторжения» на Украину, заключил политолог.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет размещать войска на территории Украины. Он отметил, что НАТО не готова к компромиссу с Россией, передает Национальная служба новостей.

Шольц в свою очередь посоветовал западным странам учитывать, какие будут последствия для них самих в случае новых санкций против России. Он отметил, что Западу нужно быть готовым к возможному ответу.

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Все новости / Политика / Политолог Сосновский рассказал, что Шольц участвовал в митинге против НАТО
нато сосновский шольц
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