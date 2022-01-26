Алена Ашмарина прокомментировала проблемы ставшего бездомным Ильи Григоренко

Москва, 26 января. Звезда телепроекта «Дом-2» Алена Ашмарина высказалась о состоянии бывшего мужа Ильи Григоренко. Экс-хоккеист оказался на улице после неудач в карьере и семейной жизни.

Первый канал привлек внимание к проблемам Григоренко в шоу «На самом деле». Ведущие поинтересовались у его экс-супруги Ашмариной, знала ли она о тяжелом положении, в котором оказался ее бывший возлюбленный. Она заверила, что не была в курсе проблем спортсмена.

«Я ничего об этом не знаю. В последний раз, когда мы общались, он жил с отцом в одной квартире», — отметила Ашмарина.

Позднее многодетная звезда «Дома-2» сообщила, что связалась с Григоренко, передает «СтарХит».

«Илья оказался в очень необычном месте. Как я поняла, он там с какой-то женщиной. Совмещает работу и отдых, но алименты пока не платит», — подчеркнула знаменитость.

Прохожие заметили бывшего хоккеиста и участника шоу «Дом-2» Григоренко спящим в переходе и просящим милостыню. По словам одной из жительниц Москвы, она прикармливала экс-спортсмена, который обосновался в ее подъезде.