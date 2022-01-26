Сразу четыре российских губернатора могут уйти в отставку в ближайшее время

Москва, 26 января. Главы четырех регионов России могут в скором времени отправиться в досрочную отставку. Не исключено, что это произойдет в феврале или марте 2022 года.

Как сообщает издание «Ведомости», всего в 2022 году под ротацию могут попасть девять глав регионов. Так, среди тех, чьи имена уже известны, оказались губернаторы Кировской, Оренбургской, Рязанской и Томской областей — Игорь Васильев, Денис Паслер, Николай Любимов и Сергей Жвачкин.

Из них только Паслер может покинуть пост досрочно, у остальных губернаторов срок полномочий истекает в 2022 году. Источник издания отмечает, что Паслер может вовсе уйти из политики в бизнес, но подтверждения этому пока нет.

Кроме того, в скором времени пост может покинуть глава Марий Эл Александр Евстифеев, но пока Кремль не согласовал его отставку.

Пресс-служба губернатора Кировской области Васильева отказалась комментировать появившиеся в СМИ сообщения о его возможной отставке, пишет РИА Новости.

В начале января сообщалось, что экс-вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов собирается переезжать в Оренбург, где для него готовят высокую должность. Ожидается, что Кузнецов в ближайшем будущем займет руководящий пост во властных региональных структурах, не исключено, что это будет должность губернатора.