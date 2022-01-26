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Дочери Доренко от первого брака хотят лишить вдову отца всего имущества

Общество
Дочери Доренко от первого брака хотят лишить вдову отца всего имущества
twitter.com  /  @rasstriga

Москва, 26 января. Дочери покойного журналиста Сергея Доренко Ксения и Екатерина пытаются доказать, что завещание отца — фальшивка. Более того, в суд поступил иск к сводной сестре, на которую записано имущество скончавшейся бабушки.

Екатерина подала в суд спустя три месяца после гибели отца. Она уверяла, что подпись в завещании, составленном еще в 2014 году, поддельная. Девушка, видимо, не может смириться, что отец оставил все своей последней супруге Юлии.

Судебные баталии продолжались полтора года. В конце концов суд отказал дочери журналиста в удовлетворении требований. Эксперты констатировали, что «автограф» в документах Сергея Доренко.

В январе нынешнего года в Замоскворецкий суд Москвы поступил новый иск. На этот раз его подала Ксения, в ответчиках значится 11-летняя Варвара. Но отстаивать интересы дочери будет вдова Доренко Юлия. Дочь журналиста от первого брака оспаривает завещание бабушки.

«Единственным наследником всего имущества Доренко Т. И., принадлежащего ей на момент смерти, является несовершеннолетняя Доренко В. С. Истец считает, что Татьяна Ивановна была недееспособна в момент подписания завещания», — приводит «СтарХит» слова представителя суда.

Первое заседание намечено на 14 февраля. В качестве ответчиков также числится нотариус, который заверял документы.

По поводу наследства также имеются вопросы в семье покойного музыканта Александра Градского, которого не стало в ноябре прошлого года. Его вдова Марина Коташенко заверила, что все будет выполнено в соответствии с законом.

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суд завещание доренко
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