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Кадыров заявил, что его слова по Украине не имеют ничего общего с политикой

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Политика
Кадыров заявил, что его слова по Украине не имеют ничего общего с политикой
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Грозный, 26 января. Заявления руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова о присоединении Украины к российскому государству не имеют ничего общего с политикой. Об этом рассказал сам глава региона.

По словам Кадырова, никаких установок со стороны Кремля по данному делу он не получал.

Руководитель Чечни объяснил, что высказывал свою точку зрения как простой человек, не имеющий никакого отношения к политической сфере. Глава республики подчеркнул, что упоминает об этом не в первый раз.

«Если что-то мне нужно будет сказать как руководителю региона, то так и скажу: "Это говорю я, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров"», — написал политик в своем в Telegram-канале.

Также Кадыров предложил радикальное решение украинского кризиса. Он считает, что на Украину следует «направить войска». Об этом писал телеканал «360».

Ранее сообщалось, что украинцы должны противостоять влиянию Соединенных Штатов. Таким мнением поделился глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, американские власти не желают для Киева ничего хорошего.

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украина кадыров чечня
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