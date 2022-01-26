Париж, 26 января. Президент Франции Эммануэль Макрон подготовил «путь деэскалации» кризиса на Украине. Читатели издания Le Figaro раскритиковали его за это.

Ранее Макрон заявил, что собирается поделиться наметками плана на предстоящих переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. Французы не разделяют его стремлений вмешаться в ситуацию. Читатели газеты не поскупились на эпитеты в отношении главы государства.

Один из комментаторов назвал Макрона «садовым гномом», который лишь играет роль в геополитике. Другой читатель отметил, что президент Франции в действительности не имеет никакого влияния на международной арене, в том числе в вопросе Украины и Донбасса.

«Когда так мало заботятся о своей стране, которую неустанно порочат и чей народ презирают, лучше заткнуться!» — призвал еще один автор.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Иванова

«Мы стали половой тряпкой для великих западных держав и особенно США. Макрону нечего делать в дипломатической игре, заслуживающей доверия», — указывают юзеры.

Французы отметили, что никогда еще Евросоюз не был настолько потерянным, как при таком «самонадеянном руководителе».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идет подготовка к телефонному разговору Владимира Путина с Макроном. По его словам, главной темой переговоров станет ситуация вокруг Украины, сообщает Национальная служба новостей.