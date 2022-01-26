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Читатели Le Figaro назвали Макрона «садовым гномом» за его мнение об Украине

Политика
Читатели Le Figaro назвали Макрона «садовым гномом» за его мнение об Украине
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 26 января. Президент Франции Эммануэль Макрон подготовил «путь деэскалации» кризиса на Украине. Читатели издания Le Figaro раскритиковали его за это.

Ранее Макрон заявил, что собирается поделиться наметками плана на предстоящих переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. Французы не разделяют его стремлений вмешаться в ситуацию. Читатели газеты не поскупились на эпитеты в отношении главы государства.

Один из комментаторов назвал Макрона «садовым гномом», который лишь играет роль в геополитике. Другой читатель отметил, что президент Франции в действительности не имеет никакого влияния на международной арене, в том числе в вопросе Украины и Донбасса.

«Когда так мало заботятся о своей стране, которую неустанно порочат и чей народ презирают, лучше заткнуться!» — призвал еще один автор.

Читатели Le Figaro назвали Макрона «садовым гномом» за его мнение об Украине
Федеральное агентство новостей / Екатерина Иванова

«Мы стали половой тряпкой для великих западных держав и особенно США. Макрону нечего делать в дипломатической игре, заслуживающей доверия», — указывают юзеры.

Французы отметили, что никогда еще Евросоюз не был настолько потерянным, как при таком «самонадеянном руководителе».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идет подготовка к телефонному разговору Владимира Путина с Макроном. По его словам, главной темой переговоров станет ситуация вокруг Украины, сообщает Национальная служба новостей.

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украина франция макрон
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