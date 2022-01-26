Заключенные расчищают Курск от снега

Курск, 26 января. В расчистке Курска от снежных сугробов и наледи участвуют 20 осужденных.

Арестанты обеспечены инвентарем и спецодеждой, работают не более восьми часов в день и получают заработную плату, работа организована в результате соглашения между областным УФСИН и администрацией Курска, сообщает сетевое издание «Друг для друга». Заключенные колонии-поселения убирают центральные улицы города и все микрорайоны, прокомментировали в Управлении ФСИН по Курской области.

Там же подчеркнули, что к работе привлекаются осужденные, имеющие исполнительные листы и обязанные возмещать ущерб, причиненный совершенными ими преступлениями, физическим и юридическим лицам.

Ранее ФАН рассказывал о жителе поселка Лосево в Воронежской области Дмитрии Ровенском. Он на собственном тракторе бесплатно помогает односельчанам с уборкой снега.