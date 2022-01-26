Закон об индексации пенсий неработающим россиянам на 8,6% одобрили в Совфеде

Москва, 26 января. Верхняя палата российского парламента одобрила повышенную индексацию пенсионных выплат.

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому пенсии в стране будут проиндексированы по отметке в 8,6%.

Государственная дума ранее одобрила закон в III чтении. Правительство РФ внесло данную норму поправкой в уже принятый в I чтении проект закона о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера.

Глава государства Владимир Путин еще 12 января поручил кабинету министров принять скорое решение об индексации пенсионных выплат по уровню инфляционного давления. По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, средний размер пенсии после индексирования в этом году достигнет 18 984 рублей.

Начиная с 1 января, страховые пенсии неработающих граждан пенсионного возраста в России были проиндексированы на 5,9%, после чего их размер составил 18 521 рубль.