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Найденные после исчезновения девочки под Новгородом кости отправят на экспертизу

  /   Обновлено: 26 января 2022 12:03
Происшествия
Найденные после исчезновения девочки под Новгородом кости отправят на экспертизу
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Великий Новгород, 26 января. Фрагменты, похожие на кости, обнаружили в печи дома в Новгородской области, где пропала годовалая девочка. Сейчас криминалисты пытаются выяснить их происхождение. Утверждать, что это останки ребенка пока нельзя, сообщает источник ФАН в следствии.

Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе, генетическую, чтобы установить точные данные об останках, добавил собеседник агентства.

Также известно, что семья, в которой пропал ребенок, является неблагополучной. Пропавшая девочка является восьмым ребенком у матери.

Напомним, годовалая девочка пропала вечером 25 января. Ее мать рассказала, что якобы стирала белье в бане, пока ребенок спал дома на диване. При этом дверь не была закрыта на замок. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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