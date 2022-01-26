МВФ призвал власти Сальвадора отменить признание биткоина платежным средством

Москва, 26 января. Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от властей Сальвадора отменить решение о признании биткоина официальным платежным средством, говорится в заявлении организации.

Как указали в МВФ, биткоин создает серьезные риски для финансовой стабильности и угрожает правам потребителей. Фонд также обеспокоен рисками, связанными с планами правительства страны выпустить обеспеченные биткоином облигации на 1 млрд долларов.

На прошлой неделе президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о покупке правительством 410 биткоинов на 15 млн долларов. На текущий момент власти страны имеют 1,69 тысячи биткоинов общей стоимостью около 63,2 млн долларов.

Сальвадор — первая страна в мире, признавшая биткоин платежным средством. Соответствующий закон вступил в силу 7 сентября 2021 года. В тот же день правительство купило первые 500 биткоинов.

Курс биткоина ранее опустился до минимума с июля прошлого года. Отчасти, на обвал актива повлияли новости о готовности Центробанка РФ запретить выпуск, майнинг и обращение криптовалют.