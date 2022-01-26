Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 12:29
12:28
Происшествия
СК заинтересовался видео с раздающими бананы афроамериканцам московскими студентами
12:25
Происшествия
Гражданина США задержали за избиение полицейского в Воронеже
12:24
Общество
В Подмосковье спасли заблудившегося в лесу пожилого лыжника
12:23
Общество
Эфир: Кто виноват в провале старта мусорной реформы в Петербурге
12:21
Армия
Аналитик Каневский заявил о катастрофических проблемах с разработкой оружия на Украине
12:20
Шоу-бизнес
Экс-жена Вячеслава Малафеева купила квартиру в ипотеку
12:17
Экономика
Уральская таможня в 2021 году перечислила в бюджет рекордную сумму
12:16
Общество
Оперштаб сообщил о 55 летальных исходах от коронавируса в Петербурге
12:15
Общество
ГИБДД Москвы представила серию фотообоев для смартфонов
12:12
Спорт
Циципас победил Синнера и вышел в полуфинал Australian Open
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МВФ призвал власти Сальвадора отменить признание биткоина платежным средством

Экономика
МВФ призвал власти Сальвадора отменить признание биткоина платежным средством
Global Look Press  /  Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Москва, 26 января. Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от властей Сальвадора отменить решение о признании биткоина официальным платежным средством, говорится в заявлении организации.

Как указали в МВФ, биткоин создает серьезные риски для финансовой стабильности и угрожает правам потребителей. Фонд также обеспокоен рисками, связанными с планами правительства страны выпустить обеспеченные биткоином облигации на 1 млрд долларов.

На прошлой неделе президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о покупке правительством 410 биткоинов на 15 млн долларов. На текущий момент власти страны имеют 1,69 тысячи биткоинов общей стоимостью около 63,2 млн долларов.

Сальвадор — первая страна в мире, признавшая биткоин платежным средством. Соответствующий закон вступил в силу 7 сентября 2021 года. В тот же день правительство купило первые 500 биткоинов.

Курс биткоина ранее опустился до минимума с июля прошлого года. Отчасти, на обвал актива повлияли новости о готовности Центробанка РФ запретить выпуск, майнинг и обращение криптовалют.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / МВФ призвал власти Сальвадора отменить признание биткоина платежным средством
мвф биткоин сальвадор
Комментировать