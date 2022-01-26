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В Москве бездомных людей вакцинируют от коронавируса

Видео

Бесплатную помощь бездомными Москвы оказывает Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки. По данным организации, 95% обратившихся за поддержкой пациентов уже получили прививку вакциной.

Перед тем, как поставить прививку, врачи осматривают пациента, проверяют температуру и уровень кислорода в крови. И такая работа идет уже год.

Помимо вакцинации, Центр оказывает бездомным Москвы массу услуг. Здесь можно восстановить утерянные документы, получить помощь по возвращению домой, оформить регистрацию, пенсию или группу инвалидности. Сюда обращаются за юридической и психологической помощью, а также за содействием по поиску работы.

Уличные бродяги здесь могут привести себя в порядок: принять душ и получить новую одежду.

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москва вакцинация бездомные
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