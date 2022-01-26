Для отлова «зайцев» в омских автобусах могут привлечь казаков

Омск, 26 января. Депутат Омского горсовета Андрей Никитин предложил привлечь казаков для решения проблемы безбилетников в общественном транспорте.

По мнению Никитина, казаки могли бы выполнять функции дружинников, выявляющих безбилетников. Впрочем, данная инициатива не нашла одобрения у начальника управления административной практики мэрии Омска Алексея Задорожного, который напомнил, что у казаков нет законных полномочий составлять протоколы на безбилетников, это входит в компетенцию только сотрудников городской администрации, сообщает «Омск-Информ».

У председателя комитета по вопросам ЖКХ и транспорта Омска Аркадия Лунева возникла идея бороться с «зайцами» увеличением штрафа за безбилетный проезд, который сейчас составляет 100 рублей, но так как у горсовета нет таких полномочий, депутаты намерены обратиться с соответствующей просьбой в Заксобрание Омской области.

Ранее ФАН сообщал о повышении с 1 января 2022 года размера штрафов за безбилетный проезд в Санкт-Петербурге в пригородных поездах. Это связано с ростом цен на билеты, теперь за отказ от оплаты проезда на обычной электричке «заяц» будет оштрафован на 1075 рублей. На скоростной «Ласточке» штрафы еще больше - 1250 рублей.