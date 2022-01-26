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Американские ученые научили лед парить в воздухе

Видео

Необычное физическое явление открылось исследователям Политехнического университета Виргинии. В ходе эксперимента лед начал левитировать.

Ученые решили подробнее изучить эффект Лейденфроста, известный как кризис кипения. Согласно нему, вода перестает кипеть при нанесении на алюминиевую пластину, разогретую до 150 градусов.

Со льдом этот эксперимент никогда не получался. По словам исследователей, научить летать его сложнее. Но нагрев пластину до 550 градусов удалось совершить прорыв. Ученые получили пар, который помог левитировать застывшей воде.

Научные сотрудники утверждают, открытие доказывает, что жидкость может находиться не только в твердом и газообразном состоянии.

Ученые считают, что эксперименты со льдом несут пользу не только для будущих исследований. Новые свойства можно применять на практике в различных сферах. Например, чтобы охлаждать атомные станции при отключении электричества. А также использовать в металлургии, автомобилестроении и даже тушении пожаров.

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ученые лед вода
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