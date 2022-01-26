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Кабмин выделит свыше 20 млрд рублей на закупку лекарств против коронавируса

  /   Обновлено: 26 января 2022 10:51
Экономика
Кабмин выделит свыше 20 млрд рублей на закупку лекарств против коронавируса
unsplash.com  /  Nastya Dulhiier

Москва, 26 января. Более 20 млрд рублей дополнительно поступит из резервного фонда на лекарства против COVID-19. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Свыше 15 млрд рублей направят на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах. Речь идет о приобретении минимум 200 тыс. упаковок молнупиравира и не менее 78 456 упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба. Среди закупок также значатся 3,1 тыс. флаконов сотровимаба и по меньшей мере 515 тыс. упаковок ремдесивира.

В сообщении отмечается, что больше 5 млрд рублей направят регионам на лекарства пациентам, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Правительство России в минувшем году израсходовало 850 млрд рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом. Об этом ранее сообщил министр финансов страны Антон Силуанов.

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кабмин лекарства коронавирус
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