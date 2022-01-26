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Президент США примет эмира Катара 31 января

Весь мир
Президент США примет эмира Катара 31 января
Global Look Press  /  Felix Zahn / photothek.net

Вашингтон, 26 января. Президент США Джо Байден примет эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани в Белом доме 31 января, сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

«Визит предоставляет возможность президенту и эмиру проконсультироваться по ряду региональных и глобальных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая содействие безопасности и процветанию в Персидском заливе и в более широком регионе Ближнего Востока, обеспечение стабильности мировых поставок энергии, поддержку народа Афганистана и укрепление коммерческого и инвестиционного сотрудничества между нашими странами», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

Псаки также отметила, что Байден поблагодарит эмира Катара за помощь в эвакуации граждан США и их афганских партнеров после вывода войск из захваченной радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) страны.

Визит шейха Тамима бин Хамада проходит в период, когда Вашингтон обсуждает с другими государствами план чрезвычайных действий в области энергетики на случай обострения в Донбассе.

Как отмечает источник агентства Reuters, 24 января госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил этот же вопрос с министром иностранных дел Катара Мухаммадом бин Абдель Рахманом Аль Тани во время телефонного разговора.

Ожидается, что 31 января два лидера также обсудят усилия мировых держав по спасению ядерной сделки с Ираном и усилия по прекращению гражданской войны в Йемене, сообщили два осведомленных источника.

Два союзника

В 1972 году Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с Катаром после провозглашения им независимости от Великобритании. Ближневосточная страна выступает тесным союзником США в регионе и обладает огромными энергоресурсами. Кроме того, эмират является крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа.

В Катаре также находится самая большая в регионе база ВС США — Аль-Удейд. Именно она использовалась как один из плацдармов для ведения боевых действий в Ираке, Афганистане и Сирии. Кроме того, именно там были временно размещены эвакуированные из охваченной талибами страны граждане США и афганские беженцы.

Грядущий визит Тамима бин Хамада будет направлен на укрепление отношений с Вашингтоном, которые стали более тесными с тех пор, как зимой 2020 года в Дохе состоялись переговоры между американцами и «Талибаном». Напомним, что по итогу консультаций было достигнуто соглашение о выводе войск США из Афганистана.

Более того, в ноябре прошлого года стало известно, что именно Катар будет предоставлять некоторые консульские услуги и следить за состоянием и безопасностью дипломатических американских объектов в южноазиатском государстве.

В целом две страны имеют глубокие связи в области экономики, торговли и образования.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша байден катар
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