Президент США примет эмира Катара 31 января

Вашингтон, 26 января. Президент США Джо Байден примет эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани в Белом доме 31 января, сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

«Визит предоставляет возможность президенту и эмиру проконсультироваться по ряду региональных и глобальных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая содействие безопасности и процветанию в Персидском заливе и в более широком регионе Ближнего Востока, обеспечение стабильности мировых поставок энергии, поддержку народа Афганистана и укрепление коммерческого и инвестиционного сотрудничества между нашими странами», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

Statement by White House Press Secretary Jen Psaki on the Visit of Amir Tamim bin Hamad Al Thani of Qatar. https://t.co/aL0I3k449A — U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) January 25, 2022

Псаки также отметила, что Байден поблагодарит эмира Катара за помощь в эвакуации граждан США и их афганских партнеров после вывода войск из захваченной радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) страны.

Визит шейха Тамима бин Хамада проходит в период, когда Вашингтон обсуждает с другими государствами план чрезвычайных действий в области энергетики на случай обострения в Донбассе.

Как отмечает источник агентства Reuters, 24 января госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил этот же вопрос с министром иностранных дел Катара Мухаммадом бин Абдель Рахманом Аль Тани во время телефонного разговора.

Spoke with Qatar’s Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ about our strategic partnership and Afghanistan. Thanks to our strong partnership with Qatar, we are better positioned to serve U.S. citizens in Afghanistan, whose safety and security is our top priority. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 25, 2022

Ожидается, что 31 января два лидера также обсудят усилия мировых держав по спасению ядерной сделки с Ираном и усилия по прекращению гражданской войны в Йемене, сообщили два осведомленных источника.

Два союзника

В 1972 году Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с Катаром после провозглашения им независимости от Великобритании. Ближневосточная страна выступает тесным союзником США в регионе и обладает огромными энергоресурсами. Кроме того, эмират является крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа.

В Катаре также находится самая большая в регионе база ВС США — Аль-Удейд. Именно она использовалась как один из плацдармов для ведения боевых действий в Ираке, Афганистане и Сирии. Кроме того, именно там были временно размещены эвакуированные из охваченной талибами страны граждане США и афганские беженцы.

Before leaving Qatar, I would be remiss not to issue an enormous thanks all of the U.S. servicemembers, diplomats, volunteers, Qatari hosts, and everyone else on #TeamAUAB at Al Udeid Air Base for caring for tens of thousands of Afghans as they continue their journey eastward. pic.twitter.com/diP2oxbi14 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) September 7, 2021

Грядущий визит Тамима бин Хамада будет направлен на укрепление отношений с Вашингтоном, которые стали более тесными с тех пор, как зимой 2020 года в Дохе состоялись переговоры между американцами и «Талибаном». Напомним, что по итогу консультаций было достигнуто соглашение о выводе войск США из Афганистана.

Более того, в ноябре прошлого года стало известно, что именно Катар будет предоставлять некоторые консульские услуги и следить за состоянием и безопасностью дипломатических американских объектов в южноазиатском государстве.

В целом две страны имеют глубокие связи в области экономики, торговли и образования.

1 Организация запрещена на территории РФ.