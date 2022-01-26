В США предложили принять Россию в НАТО

Американское издание The Hill, занимающее центристскую позицию и ориентированное на конгрессменов, лоббистов и других участников американской политики, опубликовало в своем очередном номере статью под интригующим названием «Пригласить Россию присоединиться к НАТО».

Доводя до логического конца нынешнюю истерику с «вторжением России на Украину», The Hill резонно отмечает, что чрезмерная реакция Запада на его угрозу может легко перерасти в Третью мировую войну, которая неизбежно будет ядерной, тотальной и предельно разрушительной.

Чтобы избежать таких катастрофических последствий, The Hill предлагает выход: НАТО нужно пригласить Россию вступить в свои ряды. Таким образом Россия согласится урегулировать свой спор с Украиной мирным путем, а нынешние члены Альянса, которые не доверяют Москве, фактически заключат с ней мирный договор.

Фактически издание предлагает тот сценарий развития событий, который уже дважды не был реализован в настоящей истории. В 1954 году СССР подал официальную заявку на вступление в НАТО, которая была отклонена. Второй раз сближение России и НАТО наметилось в 1990-х годах, когда ослабевшая после распада СССР Россия начала целый ряд программ сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Наивысшей точкой этого процесса стал Основополагающий акт Россия — НАТО, который был подписан нашей страной и Альянсом в 1997 году.

Тем не менее предложение The Hill при всей его логичности и соответствии здравому смыслу вряд ли будет услышано в Вашингтоне или Брюсселе. Ведь фактически именно со стороны НАТО и особенно США были предприняты шаги по уничтожению тех ростков здравого и взаимовыгодного взаимодействия, которое наметилось в 1990-х годах между Россией и Альянсом.

США вышли из договора о ПРО, разместили системы ПРО в странах Восточной Европы, заблокировали работу Совета Россия — НАТО, начали использовать военную силу без санкции Совбеза ООН, а в последнее время даже заговорили о размещении ядерного оружия в новых членах блока в Восточной Европе.

Эти действия разрушили все пункты Основополагающего акта Россия — НАТО, не оставив от него и камня на камне. Россия сегодня преподносится на Западе как недоговороспособный противник, с которым невозможно вести дискуссии и на которого можно воздействовать только силой. Хотя на изнанке такой позиции находятся действия США и других стран НАТО, которые сами разрушили любой базис двустороннего сотрудничества.

И, конечно, в такой ситуации мнение авторитетного издания The Hill будет лишь гласом вопиющего в политической пустыне.