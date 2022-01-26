Детское питание может подорожать в России на 15,5%

Москва, 26 января. Компания «Прогресс», производитель детского питания под брендом «ФрутоНяня», сообщила торговым сетям об удорожании продукции на 15,5%, пишет газета «Коммерсантъ».

Причиной индексации называют рост цен на сырье в связи с проблемами грузоперевозок, ожидания рынков на фоне распространения коронавируса, а также неблагоприятные погодные условия для выращивания сельскохозяйственных культур. Ценник растет и на импортное сырье, которое используют для производства детского питания, передает «ФедералПресс».

В частности, цены увеличатся на жидкие и сухие каши, напитки, хлебцы и десерты. Как пояснила гендиректор компании Наталья Медунова, к продукции «Прогресса» предъявляют повышенные требования качества и безопасности, которые она снижать не готова.

Потребительские цены в странах из Организации экономического сотрудничества и развития взлетели до рекордного уровня. Показатель вырос на 5,8% в годовом выражении. Данное повышение является максимальным за последние 25 лет.