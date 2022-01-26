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Египет и Дубай оказались самыми выгодными направлениями для путешествий россиян в феврале

Общество
Египет и Дубай оказались самыми выгодными направлениями для путешествий россиян в феврале
pexels.com

Москва, 26 января. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые бюджетные направления для отдыха россиян в феврале. Среди них Египет, Дубай и Шри-Ланка.

Согласно данным специалистов, перелет в Египет из Москвы и обратно обойдется примерно в 20,5 тыс. рублей. Одна ночь в трехзвездочном отеле будет стоить 2,1 тыс. рублей. За перелет в Дубай россияне отдадут около 24,7 тыс. рублей, а ночь в гостинице обойдется в 3,4 тыс. рублей, сообщают «Известия».

Чтобы слетать на Шри-Ланку, придется заплатить в среднем 37,6 тыс. рублей, а проживание выйдет в 4 тыс. Кроме того, в феврале россиянам можно выгодно слетать в Таиланд. Перелет из Москвы туда и обратно обойдется в 44,2 тыс. рублей. За ночь в трехзвездочном отеле придется заплатить 3 тыс. рублей.

Туроператоры России расширили выбор направлений для путешествий по государственной программе кешбэка. Приобрести тур можно до 12 апреля.

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россияне отдых путешествия февраль
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