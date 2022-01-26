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Овечкин упустил лидерство по количеству набранных очков в сезоне НХЛ

  /   Обновлено: 26 января 2022 10:44
Спорт
Овечкин упустил лидерство по количеству набранных очков в сезоне НХЛ
nhl.com  /  NHL

Вашингтон, 26 января. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин упустил лидерство по количеству набранных очков в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).  

Как сообщает пресс-служба лиги, накануне немецкий хоккеист клуба «Эдмонтон» Леон Драйзайтль забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Ванкувера», набрав 59-е очко и став лидером гонки бомбардиров сезона-2021/22.

В активе капитана вашингтонского клуба — 58 очков и второе место в гонке бомбардиров. Тройку замыкает канадский вице-капитан «Флориды» Джонатан Юбердо.

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин отметился заброшенной шайбой, сократив отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота до 11 шайб.

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хоккей нхл овечкин драйзайтль
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