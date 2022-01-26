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Анастасия Волочкова задумалась о свадьбе с новым кавалером после трехнедельного романа

Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова задумалась о свадьбе с новым кавалером после трехнедельного романа
Prt Scr premier.one

Москва, 26 января. Балерина Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться отношениями с управляющим баней в Подмосковье Сергеем Кузнецовым. Звезда намекнула избраннику, что уже готова выйти замуж.

Волочкова вернулась из романтического путешествия на Мальдивы с новым избранником. Звезда начала новый год с отношений с Кузнецовым, с которым познакомилась в шоу «Давай поженимся!». Судя по всему, звезда серьезно настроена, она уже задумалась о свадьбе. Волочкова оставила красноречивый намек в беседе с телеведущим Дмитрием Борисовым, который назвал Кузнецова «без пяти минут мужем артистки».

«Представляете, если бы у меня роды приняли в самолете? Это была бы сенсация на весь мир. Сейчас с Сережей поженимся — и все у нас будет», — добавила балерина.

Кузнецов не стал возражать против намека Волочковой и комментария телеведущего. До этого он с удовольствием провел отпуск за счет избранницы на курорте — поездка обошлась артистке почти в 2 млн рублей.

Ранее Волочкова уже давала понять Кузнецову, что надеется завести семью. Балерина признавалась, что не против выйти замуж, но считает «смешным» рожать ребенка в своем возрасте.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анастасия Волочкова задумалась о свадьбе с новым кавалером после трехнедельного романа
волочкова борисов балерина
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