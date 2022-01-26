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Ведем себя прилично: Сатановский объяснил, почему США захотят воевать с Россией, а не с КНР
Политика
Ведем себя прилично: Сатановский объяснил, почему США захотят воевать с Россией, а не с КНР
Федеральное агентство новостей  / 

Будучи цивилизационно более близкой страной к США, нежели Китай и Иран, Россия является более предпочтительной целью для агрессии Вашингтона. Об этом в утреннем эфире YouTube-шоу «Полный контакт» заявил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт глубоко убежден, что американцам не нужны существенные причины, чтобы начать на Украине или где-то еще в Европе войну, и даже инфляционные процессы не станут помехой для милитаристских устремлений Вашингтона. Напротив: крупный конфликт за океаном подстегнет военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, которые только и ждут возникновения новых рынков сбыта для своей продукции милитаристского назначения.

Политолог считает, что американские власти «запутались внутри себя» до такого состояния, что для выхода из тупика им обязательно нужна война: либо с Китайской Народной Республикой, либо с Исламской Республикой Иран, либо с Российской Федерацией. Сатановский убежден: при всех «бзиках» властей США относительно иранской и китайской угроз воевать они предпочтут именно с русскими, поскольку те «играют по правилам».

«Ведем себя прилично»: Сатановский объяснил, почему США захотят воевать с РФ, а не с КНР
ФБА «Экономика сегодня» /

«Китайцы для них — что-то совсем непонятное, чужая цивилизация, которая неизвестно как поведет себя во время конфликта. Иранцы — то же самое, но в случае конфликта с ними Соединенные Штаты рискуют получить серию по Америке внутри Америки. Могут начать действовать какие угодно камикадзе!» — объяснил Сатановский.

Россия же во всей это «вражеской» для американцев триаде является единственной ментально и цивилизационно близкой страной. Кроме того, играет свою роль и личность президента России Владимира Путина.

«В Вашингтоне могут сколько угодно его ругать, но он играет по правилам и, несмотря ни на что, ведет себя прилично», — резюмировал политолог.

Ранее Сатановский намекнул на угрозу продажи Одессы туркам.

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Все новости / Политика / Ведем себя прилично: Сатановский объяснил, почему США захотят воевать с Россией, а не с КНР
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