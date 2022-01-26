Глава ДНР Пушилин: республика готова к любой агрессии со стороны властей Украины

Донецк, 26 января. ДНР находится в постоянной готовности к любым агрессивным действиям со стороны властей Украины, заявил глава республики Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что в настоящее время у Киева есть гораздо больше возможностей для реализации агрессивных планов в регионе. По его словам, ситуация складывается так, что ДНР «должна быть в постоянной готовности», передает RT.

«Это так и есть: проведены ряд учений, элементы слаживания между профильными ведомствами, идет отработка совместных действий между экстренными службами, потому что никто ничего исключать не может», — подчеркнул он.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец заявил, что ВСУ не удастся одержать верх над ЛДНР в случае наступления в Донбассе. По его словам, у Киева нет шансов победить в противостоянии.